Симпатичный бюджетник Oppo A2x представлен с ценой от $150

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Oppo A2x﻿ вероятно выйдет только в Китае

Oppo представила смартфон Oppo A2x с процессором Dimensity 6020 и только одной камерой по цене от $150. Телефон не наделен топовыми характеристиками, но имеет низкую стоимость и привлекательный дизайн.



Экран 6,56” IPS является панелью, которую бренд использует в собственной серии A на протяжении последних трех лет. Дисплей с разрешением 720 x 1612 пикселей поддерживает частоту 90 Гц и имеет пиковую яркость 720 нит.



В каплевидном вырезе экрана находится селфи-камера на 5 МП. Единственная камера на задней панели имеет 13 МП и диафрагму f/2.2, под объективом расположена светодиодная вспышка.



Процессор, изготовленный по технологии 7 нм, взаимодействует с оперативной памятью LPDDR4X на 6 ГБ или 8 ГБ и 128 ГБ накопителем UFS 2.2, смартфон имеет слот для карт microSD. Сканер отпечатков пальцев – в кнопке питания.



Oppo A2x поставляется с аккумулятором емкостью 5000 мАч, но ничего не сообщается о скорости зарядки – она явно невысокая. Смартфон предлагается в трех цветах – черном, желтом и фиолетовом, причем последние два имеют художественную текстуру на задней панели. Цена составляет 1099 юаней ($150) по версии 6/128 ГБ и 1399 юаней ($190) за вариант 8/256 ГБ. Телефон уже продается в Китае и вряд ли ожидается на международном рынке.

Источник:﻿GSMArena