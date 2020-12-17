Скидки дня: Honor 30, Xiaomi Air 2 Pro и наушники Haylou
Экономим на покупке Honor 30, Xiaomi Air 2 Pro и Haylou
Сердца большого количества людей начинают усиленно биться, когда они видят слово «скидка» и чем выше процент ее, тем учащеннее становится сердцебиение. Возможность сэкономить сродни эликсиру радости и удовольствия, она заставляет нас действовать и решаться на покупку, которую откладывали в долгий ящик в надежде купить что-то по сниженной цене.
Но не будем слишком усугубляться в философию по части «счастья» в виде выгодного шопинга. Наша задача найти предложения от интернет-магазинов, помогающие делать покупки с выгодой для собственного бюджета. Все что удается отыскать, публикуем на просторах Telegram-канала Andro price. С нами вы сможете эффективно экономить. И ниже очередная подборка интересных предложений сегодняшнего дня.
Беспроводные наушники Haylou
Характеристики: GT1 Plus, Bluetooth 5.0, aptX/AAC, IPX5, DSP
Цена: $18,47 - https://lite.al/GCjJT-
Наушники с активным шумоподавлением Xiaomi Air 2 Pro
Характеристики: TWSEJ09WM, ANC, Bluetooth 5.0, беспроводная зарядка, 28 ч. работы без подзарядки
Цена: $97,99 - https://lite.al/gf_mKq
Промокод "BGAIR2P03"
Honor 30 5G
Характеристики: Kirin 985, безрамочный AMOLED 6.53" (2400x1080), 4000мАч, NFC, 8/128 Гб
Предложение для РФ
Цена: 26 990 руб - https://lite.bz/nV2gr
Промокод "DPO2000" + купон магазина 5650 руб
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