Скидки дня: POCO X3 Pro, Power Bank Essager и сканер KUULAA

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Не упусти возможность купить по меньшей цене POCO X3 Pro, портативный аккумулятор Essager и сканер KUULAA

В очередной раз предлагаем посмотреть на то, что приготовили торговые сети в плане скидок и акций, позволяющих совершать покупки с выгодой для собственного бюджета. Каких-то грандиозных распродаж сейчас не проводится, но все же на просторах интернет-магазинов можно найти товары, которые предлагают по меньшей цене. Все актуальные предложения вы найдете на просторах нашего Telegram-канала Andro price, а ниже мы предлагаем три наиболее интересных из них.



Poco X3 Pro

Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6.67" (Full HD+) 120 Гц, 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, IP53

https://lite.al/Nt0mYH

Версия: 8/256 Гб - $247

Купон магазина $2

Версия: 6/128 Гб - $229

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Essager - пауэр-банк

Характеристики: 10000 мАч, LED-индикация, 2*USB, 5V/2.1A (max)

Экспресс-доставка (для РФ): $6,87

Доставка из Китая (для Украины): $8,25

https://lite.al/b-Z1eb

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KUULAA - сканер (для диагностики автомобиля)

Характеристики: KL-DW005, OBD, LCD Display, 95.5*72.1*22.2 мм

Цена: $13,62 - https://lite.al/h1CgYq

Промокод "GXE6UPK2DBI9" + купон магазина $3

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