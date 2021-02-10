Скидки дня: POCO X3 Pro, Power Bank Essager и сканер KUULAA
Не упусти возможность купить по меньшей цене POCO X3 Pro, портативный аккумулятор Essager и сканер KUULAA
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Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6.67" (Full HD+) 120 Гц, 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, IP53
Версия: 8/256 Гб - $247
Купон магазина $2
Версия: 6/128 Гб - $229
Essager - пауэр-банк
Характеристики: 10000 мАч, LED-индикация, 2*USB, 5V/2.1A (max)
Экспресс-доставка (для РФ): $6,87
Доставка из Китая (для Украины): $8,25
KUULAA - сканер (для диагностики автомобиля)
Характеристики: KL-DW005, OBD, LCD Display, 95.5*72.1*22.2 мм
Цена: $13,62 - https://lite.al/h1CgYq
Промокод "GXE6UPK2DBI9" + купон магазина $3
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