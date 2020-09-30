Скидки дня: Redmi 9C, наушники Anker Soundcore и Anker TWS

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Покупай выгодно Redmi 9C, наушники Anker Soundcore и Anker TWS

Курс доллара вновь устремился вверх, поэтому на горизонте все отчетливее маячит перспектива рост цена на электронику. С оглядкой на это, вопрос с приобретением какой-то техники со скидкой становится как никогда актуальным. Поэтому предлагаем почаще заглядывать на просторы Telegram-канала Andro price, где всегда есть чем поживиться в плане скидок.

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Redmi 9C

Характеристики: Helio G35, 6.53", 5000 мАч, Bluetooth 5.0, 2/32 Гб

Предложение для РФ

Цена: $95,04 - https://ali.ski/Ur7p2O

Купон магазина $14.64

Игровая гарнитура Anker Soundcore

Характеристики: Strike 1, драйверы 52мм, 3.5 мм/USB, микрофон

Цена: $19,16 - https://lite.al/B4xfP

Промокод "ANKER10USD2"

Беспроводные наушники Anker TWS

Характеристики: Soundcore Life P2, Bluetooth 5.0, CVC 8.0, IPX7

Предложение для РФ

Цена: $36,59 - https://lite.al/TNV93

Купон магазина $3 + промокод "ANKER6UD2"