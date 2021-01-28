Скидки дня: Samsung Galaxy S20 FE, игровой ноутбук MSI и кабели YKZ

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Низкая цена на Samsung Galaxy S20 FE, игровой ноутбук MSI и кабели YKZ﻿

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Samsung Galaxy S20 FE

Характеристики: Exynos 990, 6.5" Super AMOLED, аккум. 4500 мАч, NFC, IP68, 6/128 Гб

Предложение для Украины

Цена: 15 930 грн - https://lite.al/15fLa

Игровой ноутбук MSI

Характеристики: GF65, Intel Core i5 9300HF + GeForce RTX 2060, 15.6" FullHD, 8/512 Гб

Предложение для РФ!

Цена: 72 990 руб - https://fas.st/PqCSh

Промокод "КИБЕР10000"

Комплект из двух кабелей YKZ

Характеристики: QC3.0, 18W

Версия: USB-A→MicroUSB, 0,25 м

Версия: USB-A→Type-C, 0,25 м

Версия: USB-A→Lighting, 0,25 м

Цена: RU $1,10/UA $1,32 (за 2 шт.) - https://lite.al/5Mp7Q-