Скидки дня: Xiaomi Mi 10T, Honor Band 6 и Amazfit T-Rex

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Есть возможность выгодно купить Xiaomi Mi 10T, Honor Band 6 и Amazfit T-Rex

Позади распродажа 11.11 на алиэкспресс, когда можно было попытаться урвать что-то по сниженной цене. Но далеко не все успели это сделать, действительно интересных и стоящих предложений было немного. А те что и были — действовали короткое время или на очень ограниченное количество товаров. Но отчаиваться не стоит. Интернет-магазины и дальше будут устраивать акции и распродажи, чтобы пользователи могли приобрести товары по чуть более сниженным ценам.

Мы со своей стороны обещаем и дальше отслеживать наиболее интересные предложения и информировать вас о них, чтобы вы всегда знали, что есть возможность выгодно скупиться. Поэтому не забывайте заглядывать на просторы нашего Telegram‑канала Andro price в поисках скидок и промокодов. И впереди нас ждет Черная пятница и мы обязательно постараемся больше разузнать о скидках в рамках этой всемирной распродажи. А ниже вы найдете три предложения от интернет-магазинов, которые сегодня показались нам интересными.

Amazfit T-Rex

Характеристики: 1.3" AMOLED, Bluetooth 5.0, 390 мАч, 5ATM

Предложение для РФ

Цена: $75,80 - https://lite.bz/XlznA

Купон магазина $30 + промокод "nahalyavu11all1000"

Honor Band 6

Характеристики: дисплей 1.47" AMOLED, SpO2, автономность 14 дней, 5ATM, китайская версия, NFC нет

Версия: CN, No NFC

Предложение для РФ

Цена: $36,33 - https://lite.bz/Zuelmi

Промокод "epn1211all500" + купон магазина $1

Xiaomi Mi 10T

Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" FHD + 144Гц, Bluetooth 5.1, 5000 мАч, камера 64 Мп, NFC, 6/128 Гб

Предложение для Украины

Цена: 13 299 грн - https://lite.bz/kNcpC