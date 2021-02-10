Скидки дня: Xiaomi Mi 11 Lite, наушники Huawei FreeBuds 4i и BlitzWolf AIRAUX

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Ловите скидочные промокоды на Xiaomi Mi 11 Lite, наушники Huawei FreeBuds 4i и BlitzWolf AIRAUX

Нынешний год четко дал понять, что мир изменился — цены на электронику устремились вверх и до прежних величин вряд ли вернутся. Нам придется привыкать жить в новых условиях и все больше откладывать средств на покупку гаджетов. В этой ситуации крайне важно находить скидки, и приобретать товары по наименьшей цене.

В этом вам поможет Telegram-канал Andro price, где на постоянной основе публикуются актуальные и выгодные предложения от интернет-магазинов, позволяющие экономить на покупках. Ловите скидки, позволяющие купить выгодно смартфоны.

Huawei FreeBuds 4i - наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: ANC, Bluetooth 5.2, аккум. 216 мАч, отличное качество звука

Цена: RU $61,99/UA $63,35 - https://lite.bz/WklnGF

Промокод "SMHWFB4I" + купон магазина $1

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Xiaomi Mi 11 Lite

Характеристики: Snapdragon 732G, 6.55" (FHD+) AMOLED DotDisplay, 4520 мАч, камера 64 Мп, быстрая зарядка 33 Вт, NFC

https://lite.al/4bwLC

Версия: 6/64 Гб

Цена: $259

Промокод "CHZBM11L40"

Версия: 6/128 Гб

Цена: $289

Промокод "CHZBM11L40"

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BlitzWolf AIRAUX - беспроводные наушники

Характеристики: AA-UM7, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 500мАч, IPX5

Цена: $19,99 - https://lite.bz/yqzsW

Промокод "J93JS9TBWJ57"

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