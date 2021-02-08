Скидки дня: Xiaomi Mi 11, Redmi display 1A и наушники BlitzWolf
Купить выгодно Xiaomi Mi 11, Redmi display 1A и наушники BlitzWolf
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Xiaomi Mi 11
Характеристики: Snapdragon 888, MIUI12, дисплей 6.81" 120 Гц + WQHD, камера 108 Мп, Bluetooth 5.2, аккум. 4600 мАч, 5G, беспроводная турбо-зарядка 50 Вт, NFC
Промокод "ANDROMI11"
Версия: 8/128 Гб — $670.00
Версия: 8/256 Гб — $720.00
Наушники с активным шумоподавлением BlitzWolf
Характеристики: BW-ANC2, ANC, Bluetooth 5.0, аккум. кейса 200 мАч, Type-C, IPX5
Цена: RU $32,82/UA $33.41 - https://lite.al/crK5o
Промокод "BGBWANC2"
Монитор Redmi display 1A
Характеристики: RMMNT238MF, 23.8" IPS, угол обзора 178°, толщина корпуса 7.3 мм, регулируемый угол наклона
Предложение для РФ
Цена: $117,14 - https://lite.bz/Vguvw
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