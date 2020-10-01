Скидки дня: Xiaomi Redmibook Laptop, Xiaomi Showsee и PZOZ Power Bank

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Приобретай выгодно Xiaomi Redmibook Laptop, Xiaomi Showsee и PZOZ Power Bank

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Машинка для стрижки Xiaomi Showsee

Характеристики: C2-W, нано-керамическая режущая головка, аккум. 700мАч, зарядка Type-C, IPX7

Цена: RU $15,13 / UA $14,41 - https://lite.al/qdnGkW

Купон магазина $1 + скидка продавца $0.33

Ноутбук Xiaomi Redmibook Laptop

Характеристики: 14.0" FHD, AMD Ryzen R7-3700U + Radeon RX Vega 10, 16/512 Гб

Цена: $629,99 - https://lite.bz/G5foL

Промокод "BGAFF10OFF"

Пауэрбанк PZOZ Power Bank

Характеристики: 20 000 мАч, DUAL USB+Type-C, QC3.0/PD3.0, 18W, одновременная зарядка 3-х устройств, LED-дисплей

Предложение для РФ

Цена: $15,69 - https://lite.al/9c0UW

Купон магазина $1 + спецкупон $2 - https://lite.bz/_Pb4d

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