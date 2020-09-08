Скидки на Poco X3 NFC, беспроводные наушники Ausdom и ультразвуковую зубную щетку SOOCAS собраны тут

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Poco X3 NFC и другие товары по сниженным ценам

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POCO X3 NFC





Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67" AMOLED, 5160мАч, быстрая зарядка 33 Вт, NFC

Версия: 6/64 Гб, BLUE/GRAY

Цена: $194

Промокод "ANDRONEWSA"

Версия: 6/128 Гб, BLUE/GRAY

Цена: $239

Промокод "ANDRONEWSB"

https://is.gd/FJ7mX5

Беспроводные наушники Ausdom





Характеристики: ANC10, Bluetooth 5.0, активное шумоподавление

Предложение для РФ

Цена: $13,03 - https://lite.al/J81bN

Промокод "11OFFANC10"

Ультразвуковая зубная щетка SOOCAS





Характеристики: X5, 37200 об/мин, 1000 мАч, беспроводная зарядка, IPX7

В комплекте: зубная щетка, док-станция, 3 насадки, бокс для хранения и транспортировки, чашка

Предложение для РФ. Доставка из РФ

Цена: $35,72 - https://lite.al/f8I3Wt

Купон магазина $5 + промокод "SOOCAS09"