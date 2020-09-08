Скидки на Poco X3 NFC, беспроводные наушники Ausdom и ультразвуковую зубную щетку SOOCAS собраны тут
Poco X3 NFC и другие товары по сниженным ценам
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POCO X3 NFC
Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67" AMOLED, 5160мАч, быстрая зарядка 33 Вт, NFC
Версия: 6/64 Гб, BLUE/GRAY
Цена: $194
Промокод "ANDRONEWSA"
Версия: 6/128 Гб, BLUE/GRAY
Цена: $239
Промокод "ANDRONEWSB"
Беспроводные наушники Ausdom
Характеристики: ANC10, Bluetooth 5.0, активное шумоподавление
Предложение для РФ
Цена: $13,03 - https://lite.al/J81bN
Промокод "11OFFANC10"
Ультразвуковая зубная щетка SOOCAS
Характеристики: X5, 37200 об/мин, 1000 мАч, беспроводная зарядка, IPX7
В комплекте: зубная щетка, док-станция, 3 насадки, бокс для хранения и транспортировки, чашка
Предложение для РФ. Доставка из РФ
Цена: $35,72 - https://lite.al/f8I3Wt
Купон магазина $5 + промокод "SOOCAS09"
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