Скидки на Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10!

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Купить Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 по низкой цене

Вчера Xiaomi провела мероприятие, посвященное выходу семейства Redmi Note 10, которое должно упрочить положение компании в среднеценовом сегменте. Есть все шансы, что новая серия станет успешной на рынке и компания предложила несколько моделей, ориентированных на разные рынки. По части камер, процессора и аккумулятора новинки во многом идентичны, но вот память, поддержка 4G и 5G, а также NFC могут варьироваться. Тут важно быть внимательным и не прикупить индийский вариант, чтобы не пожалеть о выборе.

Флагманской моделью серии стал Redmi Note 10 Pro, где в числе вау-факторов стоит отметить большой AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, камеру на 108 Мп и аккумулятор емкостью 5020 мАч. Кстати, у экрана гигантский запас яркости 1200, хорошее разрешение FullHD+ и не забыли предложить HDR10.

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На фоне конкурентов такие параметры стали откровением и явно будут способствовать тому, что покупатели, не готовые раскошелиться на покупку флагманов, в поисках лучшего предложения в среднем сегменте будут обращать внимание на Redmi Note 10 Pro. Ну, и напоследок тут «воткнули» NFC, которого нет в версии для рынка Индии.

Младшая модель Redmi Note 10 выглядит не так впечатляюще, но преимущество в виде AMOLED-экрана и емкого аккумулятора предложили и здесь. А еще это чуть более компактное решение и за меньшие деньги. В целом получились мощные для своего класса аппараты, которые многим приглянутся. Готовы приобрести новинки? Ловите скидки для ранних покупателей.

Redmi Note 10

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Характеристики: Snapdragon 678, 6,43" AMOLED, 5000 мАч, быстрая зарядка 30 Вт, камера 48 Мп

Версия: 4/64 Гб

Цвета: серый/белый/зеленый

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Ожидаемая цена $141 - https://lite.al/tiuCo9

Версия 4/128 Гб

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Версия 6/128 Гб

Цвет: серый

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Ожидаемая цена $191 - https://lite.al/tiuCo9﻿

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Redmi Note 10 Pro

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Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67" 120Гц AMOLED, 5020 мАч, быстрая зарядка 30 Вт, камера 108Мп, NFC

Версия: 6/64 Гб

Цвета: серый/бронзовый

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Ожидаемая цена $206 - https://lite.al/RfIDJr

Версия: 6/128 Гб

Цвета: серый/бронзовый

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Ожидаемая цена $226 - https://lite.al/RfIDJr

Версия: 8/128 Гб

Цвета: серый/голубой/бронзовый

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Ожидаемая цена $256 - https://lite.al/RfIDJr