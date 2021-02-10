Скидки на Redmi Note 10S, Black Shark 4, Realme 8, Realme 8 Pro и Realme 7 5G

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Россыпь смартфонов по меньшей цене Redmi Note 10S, Black Shark 4, Realme 8, Realme 8 Pro и Realme 7 5G

Если вы хоть немного интересуетесь темой приобретения электроники и прочих товаров через интернет-магазины, то знаете, что площадки электронной коммерции регулярно устраивают акции с промокодами и скидками или просто сбрасывают цены до меньших величин. Очевидно, что это делается для того, чтобы стимулировать продажи продуктов. Естественно, скидки одинаковые не везде и не во всем.

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Black Shark 4

Характеристики: Snapdragon 870, 6.67" AMOLED, HDR 10 144 Гц, 4500 мАч, зарядка 120 Вт, стереозвук, 6/128 Гб

Цена: UA $409/RU $416.16 - https://lite.al/0m_8R

Промокод "AETECHA1090"UA/"P3XCNVAQ"RU

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Redmi Note 10S

Характеристики: Helio G95, 6.43" AMOLED, 5000 мАч, быстрая зарядка 33W, камера 48 Мп

https://lite.bz/Brl3re

Купон магазина $3

Версия: 6/64 /Гб, NFC - $200

Версия: 6/128 Гб, NFC - $220

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Realme 8

Характеристики: Helio G95, дисплей 6.44" AMOLED, камера 64 Мп, 5000 мАч, быстрая зарядка 30 Вт, 6/128 Гб

Цена: UA $199/RU $206.16 - https://lite.bz/FGWgGq

Промокод "AETECHA1090"UA/"P3XCNVAQ"RU

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Realme 8 Pro

Характеристики: Snapdragon 720G, дисплей 6.4" (2160*1080) Super AMOLED, камера 108 Мп, 4500 мАч, быстрая зарядка 50W, 6/128, NFC

Цена: UA $229,90/RU $237.06 - https://lite.bz/ESo5XA

Промокод "AETECHA1090"UA/"P3XCNVAQ"RU

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Realme 7 5G

Характеристики: Dimensity 800U, 6.53" 120Гц AMOLED, 5000 мАч, быстрая зарядка 30W, NFC, 6/128

Цена: UA $219,08/RU $226,24 - https://lite.al/ALRTFZ

Промокод "POLZANETAETECH"UA/"P3XCNVAQ"RU

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