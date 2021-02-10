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Китайский интернет-магазин AliExpress не перестает радовать нас крутыми скидками. В честь окончания лета ожидается горячая распродажа со скидками до 70% на огромное количество различных товаров. Можно будет с максимальной выгодой приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы, наушники, роботы-пылесосы и другую электронику. Разумеется, скидки на AliExpress распространяются не только на технику, поэтому каждый пользователь найдет для себя подходящие товары.

Когда начнется распродажа и где искать товары с низкой ценой

Распродажа на AliExpress стартует 22 августа в 10:00 по киевскому времени. Разогрев перед распродажей будет происходить с 17 по 22 августа. В это время можно собирать купоны для AliExpress, просматривать товары с выгодной ценой и добавлять их в корзину.

Важно! Заранее добавьте товар в корзину, но оплатите его только после старта распродажи. Обычная цена изменится на скидочную в начале распродажи. Пока распродажа не началась, на товары действует старая цена.

Чтобы ознакомиться со всеми выгодными предложениями, переходите по нижеуказанным ссылкам:

Главная страница распродажи – https://ali.ski/QuphCW

Хиты продаж – https://ali.ski/hlZen

Горящие товары – https://ali.ski/AEhYu

Центр купонов – https://ali.ski/gJ21I

Промокоды для Украины

Мы подготовили промокоды для AliExpress, которые работают в Украине. В это нелегкое время дополнительная экономия будет очень кстати.

8androprice3 – скидка $3 от $30;

8androprice6 – скидка $6 от $50;

8androprice9 – скидка $9 от $80;

8androprice14 – скидка $14 от $140;

8androprice24 – скидка $24 от $200.

Обратите внимание! Промокоды и купоны нужно применять после начала распродажи, когда уже собираетесь оплачивать товар. До старта распродажи можно только добавлять товары в корзину.

Все самые выгодные предложения по горячей распродаже мы публикуем в нашем Telegram-канале Andro-price (Aliexpress). Переходите по ссылке и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе низких цен на крутые товары.

Также следите за обновлениями на сайте, сюда мы тоже будем периодически добавлять новости с товарами по выгодной цене. Удачи!