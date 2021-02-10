Скоро стартует горячая распродажа на AliExpress – скидки до 70%
Китайский интернет-магазин AliExpress не перестает радовать нас крутыми скидками. В честь окончания лета ожидается горячая распродажа со скидками до 70% на огромное количество различных товаров. Можно будет с максимальной выгодой приобрести смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы, наушники, роботы-пылесосы и другую электронику. Разумеется, скидки на AliExpress распространяются не только на технику, поэтому каждый пользователь найдет для себя подходящие товары.
Когда начнется распродажа и где искать товары с низкой ценой
Распродажа на AliExpress стартует 22 августа в 10:00 по киевскому времени. Разогрев перед распродажей будет происходить с 17 по 22 августа. В это время можно собирать купоны для AliExpress, просматривать товары с выгодной ценой и добавлять их в корзину.
Важно! Заранее добавьте товар в корзину, но оплатите его только после старта распродажи. Обычная цена изменится на скидочную в начале распродажи. Пока распродажа не началась, на товары действует старая цена.
Чтобы ознакомиться со всеми выгодными предложениями, переходите по нижеуказанным ссылкам:
- Главная страница распродажи – https://ali.ski/QuphCW
- Хиты продаж – https://ali.ski/hlZen
- Горящие товары – https://ali.ski/AEhYu
- Центр купонов – https://ali.ski/gJ21I
Промокоды для Украины
Мы подготовили промокоды для AliExpress, которые работают в Украине. В это нелегкое время дополнительная экономия будет очень кстати.
- 8androprice3 – скидка $3 от $30;
- 8androprice6 – скидка $6 от $50;
- 8androprice9 – скидка $9 от $80;
- 8androprice14 – скидка $14 от $140;
- 8androprice24 – скидка $24 от $200.
Обратите внимание! Промокоды и купоны нужно применять после начала распродажи, когда уже собираетесь оплачивать товар. До старта распродажи можно только добавлять товары в корзину.
Все самые выгодные предложения по горячей распродаже мы публикуем в нашем Telegram-канале Andro-price (Aliexpress). Переходите по ссылке и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе низких цен на крутые товары.
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