Вслед за TikTok: YouTube будет показывать метки на видео с использованием ИИ из-за наличия вредоносного контента

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Новые шаги от YouTube

Искусственный интеллект можно использовать как во благо, так и во зло. Да, появляется все больше видео на YouTub, которые вводят зрителей в заблуждение, заставляя их думать, что они настоящие.

Чтобы избежать таких ситуаций, вслед за TikTok, введшим эту функцию ранее, YouTube теперь требует от авторов помечать видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, и платформа будет показывать пометки зрителям. Хотя сейчас не совсем понятно, где будет проведен предел того, в каких видео нужно будет раскрывать информацию об использовании ИИ.

Также объясняется, что "чувствительные темы", такие как выборы, текущие конфликты, здравоохранение и т.п., будут показывать эти отметки ИИ более заметно. Авторы, систематически не отмечающие на YouTube контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, будут подлежать удалению, а также приостановке участия в партнерской программе YouTube.

YouTube также занимает более жесткую позицию по музыкальному контенту, созданному с помощью искусственного интеллекта, например, фальшивых песен Дрейка, ставших вирусными в начале этого года. В скором времени от музыкальных лейблов и дистрибьюторов поступят запросы на удаление контента, чтобы решить эту проблему.

Источник: youtube