Слили 3D-изображения iPhone 13

84

iPhone 13 не впечатлит дизайном

Несмотря на то, что до анонса следующего поколения iPhone еще месяцев пять, недостатка в утечках и слухах нет. Согласно информации инсайдера, Apple в этом году представит не iPhone 13, а IPhone 12s. Причина такого нейминга в том, что преемник не получит существенных изменений в сравнении с предшественником. Хотя ряд источников продолжают настаивать на том, что нам представят iPhone 13 и сегодня ресурс Mysmartprice на правах эксклюзивности опубликовал 3D-изображения iPhone 13.

Заполучить их удалось благодаря источнику в цепочки поставок. Они демонстрируют, что в 2021 году компания не намерена вносить изменения в дизайн смартфонов с отсылкой к экстерьеру iPhone 5s. Корпус получил габариты 146,7х71,5х7,6 мм.

Уменьшенная в размере «монобровь» не стала большим сюрпризом. Она вмещает три датчика, которые выстроили в ряд по горизонтали. Разговорный динамик теперь отправили выше датчиков, а не расположили рядом. Такая компоновка продиктована желанием компании сделать «челку» компактнее. Предназначение всех датчиков неизвестно. Точно будет одна фронтальная камера и модуль для работы Face ID. На тыльной стороне установили квадратный блок основной камеры, вмещающий два датчика изображения, вспышку и микрофон для шумоподавления.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: mysmartprice