Слух: Vivo готовит презентацию новых TWS-наушников совместно с началом продаж Vivo X50

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В начале июня этого года китайская компания Vivo представила Vivo X50 на территории Китая. Наряду с этим смартфоном производитель представил свои новые TWS-наушники c лаконичным названием Neo. Ходят слухи, что 16 июля в Индии состоится глобальный запуск смартфонов Vivo X50 и Vivo X50 Pro. В связи с этим событием в Сети начала ходить информация, что Vivo также «презентует» данные наушники в рамках этого же мероприятия.





Некоторые сотрудники розничных магазинов анонимно также подтвердили, что Vivo Neo будут продаваться вместе с Vivo X50. В настоящее время нет информации о ценах на данный продукт на территории Индии. В Китае цена на данные наушники составляет 499 юаней (примерно 71 доллар). На родине Vivo Neo доступны в синем и белом цветовых вариантах.





Что касается всей линейки Vivo X50, предполагается, что на глобальном рынке выйдут только модели Vivo X50 и Vivo X50 Pro. Vivo X50 Pro+ с процессором Snapdragon 865 вряд ли появится на рынках за пределами Китая.

TWS-наушники от Vivo оснащены 14,2-миллиметровыми драйверами большого размера и поддерживают Bluetooth версии 5.2. Наушники предоставляют возможность использовать технологию DeepX Stereo в трех режимах: акцент на бас, четкий голос и улучшенные высокие частоты.

Vivo Neo поддерживают кодек aptX. Производитель обещает срок работы до 27 часов при полностью заряженном кейсе. Сам кейс имеет порт USB-C для зарядки. К другим характеристикам относятся рейтинг влагозащиты IP54, интеллектуальный помощник Jovi и поддержка сенсорных жестов.





Источник: 91mobiles.com