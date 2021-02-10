Smart Reply от Google поддерживает три посторонних мессенджера. Когда Telegram?

105

Ждем больше поддерживаемых программ

Google продолжает расширять возможности функции Smart Reply с искусственным интеллектом в Gboard Pixel 8 Pro. Сначала фишка работала только во встроенном приложении сообщений, но уже получила поддержку WhatsApp, Line и KakaoTalk.

Чтобы включить Smart Reply, необходимо зайти в Настройки - Опции для разработчиков - Настройки AICore - и включить "Постоянный AICore". Размер файла будет около 1 Гб.

Smart Reply использует модель Gemini Nano для создания контекстных ответов непосредственно на устройстве. Поэтому она доступна только на Pixel 8 Pro и смартфонах серии Galaxy S24.

Пока функция работает только на английском (США) языке. А вот поддержки Telegram и других популярных в Украине мессенджеров до сих пор нет. Пока можно только надеяться, что поддержку популярных у нас Telegram и Viber добавят впоследствии.

Источник - 9to5google