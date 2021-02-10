Смартфон-монстр, который мощнее твоего ПК. iPhone 15 Pro Max и Galaxy S23 Ultra стыдно опускают глаза

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OnePlus Ace 2 Pro получил рекордные объемы памяти и самый мощный чип от Qualcomm

Недавно представленный смартфон от холдинга BBK под названием OnePlus Ace 2 Pro получил рекордные 24 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 Терабайт! Не так давно такие цифры считались недостижимыми для многих владельцев домашних игровых ПК, а сейчас это установлено в смартфоне.



И память это не единственное, чем может похвастаться новинка. Здесь установлен самый мощный на сегодняшний день процессор Snapdragon 8 Gen 2, очень качественная камера с оптической стабилизацией, емкий аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой и еще много интересных фишек. Все это выполнено в фирменном дизайне флагманов от OnePlus, который многими считается одним из самых удачных и привлекательных сегодняшних решений.



Да, здесь есть определенные компромиссы по материалам корпуса и флагманских фишек вроде беспроводной зарядки и сертифицированной влагозащиты, однако и цена гаджета не измеряется тысячами долларов. За младшую версию с тоже очень неплохими на сегодняшний день 12/256 ГБ памяти просят от 410$. Такой ТОП за свои деньги, который вы точно захотите себе приобрести.

Поэтому смотрите наш подробный обзор перед покупкой, чтобы узнать подробности новинки от OnePlus: