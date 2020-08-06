Смартфон OnePlus Clover прогнали через бенчмарк

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У OnePlus была практика представлять ежегодно две модели или линейки топовых устройств. Весной или летом это титульные флагманы, а осенью — их обновление с приставкой Т. И больше никаких премьер в мире смартфонов. Но в этом году компания отошла от этой традиции и летом выкатила среднего уровня OnePlus Nord. Это осознанный шаг на удешевление устройств и новый вектор развития.

Он будет не единственным аппаратом среднего класса в портфолио OnePlus. На днях появились слухи, что готовятся новинки с кодовыми именами Billie 1 и Billie 2. Предполагается, что один из них и есть OnePlus Nord с чипом Snapdragon 690, слухи о котором циркулируют в сети. А теперь в базе данных Geekbench 5.2 была найдена информация о смартфоне OnePlus Clover.

Если бенчмарк верно распознал начинку новинки, то это будет аппарат с Snapdragon 660, 4 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 10. Серьезный скепсис вызывает тот факт, что компания могла пойти на установку чипа, который дебютировал еще в 2017 году. Возможно, синтетический тест ошибся и неправильно идентифицировал ту платформу, которую получил смартфон.

Сейчас в планах компании осенний анонс OnePlus 8T и OnePlus 8T Pro, которые почти наверняка получат Snapdragon 865+ и OxygenOS 11 на базе Android 11.

Источник: geekbench