Смартфон OSOM OV1 показали «лицом»

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Рассмотреть что-то интересное не получится

OSOM OV1 — это предстоящий Android-смартфон, ориентированный на конфиденциальность, создаваемый командой, которая причастна к появлению Essential Phone. Молодой стартап идет по пути Essential и хочет штурмовать рынок с создания устройства флагманского уровня. Сейчас он максимально подогревает интерес к OSOM OV1 и знакомит с новинкой пользователей.

Ранее компания опубликовала фото задней панели смартфона, а сегодня пришел черед оценить его лицевую панель. Точнее только часть ее. Поделилась снимком сама OSOM и цель состояла в том, чтобы показать процесс зарядки посредством кабеля с рычагом переключения режимов зарядки или передачи данных. Компания не стала демонстрировать верхнюю часть дисплея, что лишает нас возможности оценить, как в OSOM OV1 обыграли фронтальную камеру. Зато отчетливо виден достаточно немаленький «подбородок» внизу.

Представить OSOM OV1 должны ближе к концу нынешнего года, и он предложит платформу Snapdragon 8 Gen 1, фронталку на 16 Мп и двойную тыльную камеру 48 Мп + 12 Мп. Корпус устройства должен быть изготовлен из премиальных материалов: экран прикроют стеклом Gorilla Glass Victus, заднюю панель сделают из циркония, а каркаса изготовят из стали и предложат титановые вставки.

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Источник: 9to5google