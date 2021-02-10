Смартфоны Meizu 21 выйдут в начале 2024 года с необычной светодиодной вспышкой

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Цветные светодиоды – новый тренд

Digital Chat Station сообщает, что Meizu работает над новым поколением флагманов – Meizu 21. По данным инсайдера, модельный ряд будет включать смартфоны Meizu M21 и M21 Pro.



Дизайн серии Meizu 21 станет улучшением того, что было у Meizu 20. Заметным дополнением облика задней панели будет кольцевая светодиодная вспышка RGB. Он может получить дополнительный функционал – возможно, вспышка может светиться разными цветами, в зависимости от абонента или типа уведомлений.



Ожидается, что серия Meizu 21 получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, дебютирующий в октябре этого года. Также смартфоны получат плоский дисплей и камеры 50 МП с оптической стабилизацией. Модель Pro также оснастят перископическим телеобъективом.



Meizu 21 будут анонсированы в первом квартале 2024 года – меньше, чем через год после презентации Meizu 20. Также компания разрабатывает программное обеспечение Flyme Auto для транспортных средств, которое тоже будет представлено в 2024 году.﻿

Источник: Gizmochina