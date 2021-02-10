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Смартфоны Samsung в Европе будут быстрее получать обновления

27.01.2022 295 1

Компания придумала как упростить себе работу и увеличить скорость распространения апдейтов

Все указывает на то, что Samsung хочет ускорить процесс обновления прошивки для устройств Galaxy в Европе. Производитель внес изменение в способ распространения обновлений прошивки в Европе, начиная с Galaxy A52, когда смартфон не стали привязывать к коду конкретной страны (CSC), когда речь идет о ПО.

 

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Есть основания полагать, что следовать этой стратегии Samsung станет и в отношении прочих моделей и тем самым ускорит процесс обновления, пользователи смогут получить более легкий доступ к бета-версиям прошивки. До недавнего времени, все смартфоны Galaxy были привязаны к коду страны (CSC), где они продавались.

 

Смартфоны Samsung в Европе будут быстрее получать обновления – фото 1

 

Galaxy A52 стал первым устройством, который получил идентификатор «EUX» или единый CSC для различных стран, как показатель того, что это европейская версия смартфона без привязки к конкретной стране. Такой же подход компания применила и к Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

 

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Новая стратегия позволит компании выпускать одновременно обновления для всех устройств в Европе без привязки к конкретному региону. В теории, это упростит задачу разработчикам, которым не придется создавать несколько версий обновления для каждой из стран, а значит, они смогут оперативнее выпускать апдейты для европейских версий смартфонов. Источники утверждают, что Samsung уже отказалась от разработки прошивки с разными CSC для стран Европы. В частности, единый идентификатор EUX получат смартфоны Galaxy A53, Galaxy A33, Galaxy A13 и модели серии Galaxy S22.

 

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Источник: sammobile

Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.01.2022

Комментарии

Vladislav D 0
Самсунг топ! сраоми говно!
27.01.2022 10:41

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Смартфоны Samsung в Европе будут быстрее получать обновления