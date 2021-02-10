Смартфоны Samsung в Европе будут быстрее получать обновления

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Компания придумала как упростить себе работу и увеличить скорость распространения апдейтов

Все указывает на то, что Samsung хочет ускорить процесс обновления прошивки для устройств Galaxy в Европе. Производитель внес изменение в способ распространения обновлений прошивки в Европе, начиная с Galaxy A52, когда смартфон не стали привязывать к коду конкретной страны (CSC), когда речь идет о ПО.

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Есть основания полагать, что следовать этой стратегии Samsung станет и в отношении прочих моделей и тем самым ускорит процесс обновления, пользователи смогут получить более легкий доступ к бета-версиям прошивки. До недавнего времени, все смартфоны Galaxy были привязаны к коду страны (CSC), где они продавались.

Galaxy A52 стал первым устройством, который получил идентификатор «EUX» или единый CSC для различных стран, как показатель того, что это европейская версия смартфона без привязки к конкретной стране. Такой же подход компания применила и к Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

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Новая стратегия позволит компании выпускать одновременно обновления для всех устройств в Европе без привязки к конкретному региону. В теории, это упростит задачу разработчикам, которым не придется создавать несколько версий обновления для каждой из стран, а значит, они смогут оперативнее выпускать апдейты для европейских версий смартфонов. Источники утверждают, что Samsung уже отказалась от разработки прошивки с разными CSC для стран Европы. В частности, единый идентификатор EUX получат смартфоны Galaxy A53, Galaxy A33, Galaxy A13 и модели серии Galaxy S22.

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Источник: sammobile