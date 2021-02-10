Snapdragon 8 Gen 1 Plus должен быть холоднее, стабильнее и даст прирост мощности

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Процессор должен избавиться от «болезней» предшественника

Анонс Snapdragon 8 Gen 1 Plus приближается. По тем слухам, что ранее ходили в сети, представить чип должны самое раннее в мае. Но известный сетевой информатор Йогеш Брар ориентирует на то, что премьера Snapdragon 8 Gen 1 Plus состоится в июне. А еще он поделился первыми впечатлениями о новом процессоре.

По его данным, результаты синтетических тестов выглядят многообещающими. Прирост производительности составит 10% по сравнению с Snapdragon 8 Gen 1. Кроме того, информатор заверяет, что по части нагрева особых претензий к чипу нет, работает он стабильно, а время автономной работы немного лучше, чем предлагал предшественник во время предварительных тестов. Судя по всему, он оптимистичен в своих прогнозах и указывает на то, что процессор не должен перегреваться, не будет сбрасывать частоты при пиковой нагрузке и отличается щадящим расходом энергии.

Возможно, за все стоит благодарить более зрелый и отточенный 4-нанометровый техпроцесс от TSMC. Напомним, что выпуск Snapdragon 8 Gen Plus доверили тайваньскому чипмейкеру, тогда как «базовый» вариант чипсета создается силами и по технологиям Samsung. Уже известно, что Snapdragon 8 Gen 1 Plus должны получить Xiaomi 12 Ultra и OnePlus 10 Ultra. Почти наверняка свои аппараты с новым чипом на борту выпустят Oppo, Vivo, Black Shark, Honor и другие компании.

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Источник: twitter