Собрали мощный ПК. Нашли куда пристроить $10 000

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Очередной опыт создания системного блока и с использованием премиальных комплектующих

«Психанули» и собрали дорогой компьютер из комплектующих, ценники на которые многим покажутся неадекватными. Мы представляем сборку и обосновываем выбор ключевых комплектующих. А вот приобретать их или нет — исключительно ваше решение.

Не настаиваем и никогда этого не делали, что предложенные компоненты единственно возможные и оптимальные. Мы лишь рассказываем свое видение, показываем то, что нам хотелось создать, а вот следовать нашему примеру или нет — тут волен каждый решать сам.

Важно помнить, что «мастерили» ПК с использованием новых комплектующих и это лишь ориентир. По результатам сборки получилась этакая мощная и большая консолька, но с высоким ценником и большими возможностями. Она ориентирована на профессиональных геймеров, которые имеют деньги и готовы заморачиваться со сборкой. Работоспособность того, что в итоге получилось мы проверили в разнообразных играх под различной нагрузкой и с выводом картинки в формате 4К и 8К. Посмотрите наше видео и зацените то, что в итоге у нас вышло.