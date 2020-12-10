Собрали резкий ПК, чтобы летать в Cyberpunk 2077

380

Проводник в мир высоких fps в Cyberpunk 2077

От анонса до выхода Cyberpunk 2077 прошло почти девять лет. И вот сегодня наконец-то свершилось долгожданное событие — ролевой шутер Cyberpunk 2077 пришел на полки магазинов. Отныне огромное количество геймеров по всему миру начнут залипать в игру. И Andro news среди тех, кто в числе первых смог заценить ее.

Мы не будем среди тех экспертов-моралфагов, кто с первых часов начнет придираться к графике, жаловаться на баги или ныть о том, что создатели Cyberpunk 2077 не дотянули. Стояла цель насладиться игровым процессом и получить «входной билет» в мир современных ПК-игр.

Нужен был компьютер, который позволит играть во все топовые проекты в разрешении 2К с настройками качества графики «высокое». Было решено пойти на небольшое количество компромиссов, чтобы в итоге получить оптимальную сборку с серьезным запасом прочности, которая не будет требовать апгрейда в ближайшее время, и чтобы мы были уверены, что большинство игр тут пойдут на максимальных настройках графики.

Ставка была сделана на чип Intel Core i5-10400 и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070, материнскую плату Asus Tuf Gaming H470-Pro и блок питания Seasonic Prime TX 750W. Полный перечень комплектующих, которые были положены в основу сборки вы увидите в видео, где не забыли указать и цены на них. И в самом ролике показываем результаты прогонки ПК через различные игры и делимся впечатлениями о самой нашумевшей игре последнего десятилетия Cyberpunk 2077.