Sony IMX 920, Dimensity 9300, 1.5K дисплей – что за зверь готовится от холдинга BBK

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Sony IMX 920, Dimensity 9300, 1.5K дисплей за 460$ – что за зверь готовится от холдинга BBK

06.12.2023 50 0

От суббренда Vivo

В преддверии анонса, который состоится в этом месяце, в сеть попали технические характеристики будущего смартфона iQOO Neo 9 Pro – суббренда Vivo, устройство принадлежит к линейке субфлагманов.

Согласно данным, Neo 9 Pro оснастят 6,78-дюймовым экраном на плоских OLED панелях с разрешением 2800х1260 пикселей, частотой обновления 144 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Sony IMX 920, Dimensity 9300, 1.5K дисплей за 460$ – что за зверь готовится от холдинга BBK – фото 1

Начинку составит 8-ядерный чипсет MediaTek Dimensity 9300 в паре с быстрой LPDDR5X памятью и накопителем UFS 4.0. А вот батарея получит поддержку 120 Вт быстрой зарядки от iQOO.

На тыльной панели разместят две 50 Мп камеры: основную из ОИС и широкоугольную. Селфи-камера будет иметь датчик 16 Мп. Также смартфон получит систему охлаждения Liquid Cool, разработанную самой компанией.

Sony IMX 920, Dimensity 9300, 1.5K дисплей за 460$ – что за зверь готовится от холдинга BBK – фото 2

Операционной системой станет Android 14 с фирменной оболочкой OriginOS от iQOO. Ожидается, что анонс iQOO Neo 9 Pro вместе с моделью Neo 9 состоится в ближайшее время в Китае. Приблизительная стоимость аппарата – 460$.

Источник - gizmochina

Автор: Andrii S. Дата публикации: 06.12.2023
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Sony IMX 920, Dimensity 9300, 1.5K дисплей за 460$ – что за зверь готовится от холдинга BBK