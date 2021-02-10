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Sony Xperia 1 V﻿ Фанатам точно понравится

Sony, несмотря на ежегодное падение продаж смартфонов и постоянные предсказания гибели их мобильного подразделения, придерживается своей модели двух флагманов в год. Подходит время обновления 4К-флагмана Xperia 1, и утечек, несмотря на традиции последних лет, хватает. Только стали доступны характеристики Xperia 1 V, и они приятно радуют.

Xperia 1 IV

Итак, устройству предрекают 6,5" AMOLED E6-панель 3840 х 1644 пикселей с изменяющейся частотой обновления 1-120 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 2 , в тандеме с памятью LPDDR5X + UFS 4.0 (12/256 ГБ) , 16/512 для ряда азиатских стран) со слотом для microSD, аудиоразъем 3,5 мм, аккумулятор на 5000 мАч, водозащищенный по IP68 корпусу и Android 13 .

Отдельно поговорим о камерах. Четыре модуля по 12 Мп, три сзади, один спереди. Основным будет 1/1,28" сенсор со сменной светосилой f/1.7-4.0 и эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм, его дополнят 1/1,65" ширик f/2.0 (14 мм) и 1/2,9" телевизор f/ 2.2 (70/105 мм). Есть поддержка записи видео в 4К@60fps и 4К@120fps. Селфи камера - 1/2,9", 23 мм.

Xperia 1 V

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Есть только фото нового блока камер, но язык дизайна Sony неизменен годами, поэтому общий вид мало чем будет отличаться от предшественника . Судя по сухим цифрам все выглядит очень оптимистично. Впрочем, как показывает практика, софт в мире камер значит иногда гораздо больше железа, а у Sony с этим есть определенные проблемы. Поэтому окончательные результаты увидим впоследствии и будем надеяться, что в этот раз программисты не наладят. Презентация ожидается 28 февраля, а продажи стартуют в середине марта (в Японии).

Источник: twitter