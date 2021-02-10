Создана «трогательная» перчатка для тактильных ощущений в виртуальной реальности

116

Объекты в виртуальном мире можно будет ощущать тактильно

Многие знают, что Facebook (Meta) весьма заинтересована в технологиях виртуальной и дополненной реальности. Технологии обещают более яркий опыт погружения пользователя в среду, имитирующую реальный мир. Здесь человек через свои ощущения (слух, обоняние, зрение, осязание, тактильные и другие) погружается в другой мир. Оказалось, что вот уже семь лет компания работает над амбициозным проектом — тактильной перчаткой, которая позволит ощущать прикосновения к виртуальным объектам или поверхностям.

Компания решила показать, каких успехов она достигла. Была продемонстрирована перчатка, созданная подразделением Reality Labs. Она предлагает 15 ребристых надувных пластиковых подушечек, которые по сути являются пневмоприводами и расположены по поверхности ладони и пальцев перчатки. Сама перчатка также действует как контроллер виртуальной реальности. На задней панели есть маленькие белые маркеры, позволяющие камерам отслеживать, как пальцы перемещаются в пространстве, и есть внутренние датчики, которые фиксируют сгибание пальцев владельца.

Когда пользователь одевает перчатку и входит в режим виртуальной или дополненной реальности, система управления регулирует уровень накачивания, создавая давление на различные части вашей руки. Если дотронутся до виртуального объекта кончиками пальцев, можно ощутить прикосновение к пальцам. Если держать виртуальный предмет, приводы с длинными пальцами станут жесткими, создавая ощущение сопротивления. Эти ощущения работают вместе с визуальными и звуковыми сигналами, создавая иллюзию физического прикосновения.

На данный момент команда разработчиков еще в начале пути и до массового производства еще далеко. Сейчас стоит задача понять, насколько удастся добиться тактильной отдачи в виртуальной реальности. На данном этапе можно ощущать лишь контуры объектов и сама перчатка громоздкая. Разработчикам придется попотеть над тем, чтобы сделать ее более миниатюрной и пригодной для повседневной эксплуатации.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: theverge