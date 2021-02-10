Разработчик софта для Android начнет создавать смартфоны
Попытка «подсадить» на свои программные продукты
На рынке смартфонов появится еще один игрок. Это словацкая компания Simple Mobile Tools, которая известна своими программными продуктами для Android. В частности, она занимается созданием приложений с открытым исходным кодом, которые являются альтернативными решениями более известных утилит.
Так, компания выпустила свои аналоги номеронаберателя, калькулятора, календаря, звонилки и контактов. Работает она над приложением для камеры, которое ориентировано на конфиденциальность и простоту, обеспечивая при этом постоянный пользовательский интерфейс. И вот теперь она хочет выпустить свой первый смартфон и информацией об этом поделился один из разработчиков. При этом он не привел никаких подробностей о начинке устройства и сроках его выхода. Единственное, что известно точно — смартфон будет поставляться с предустановленными программами от Simple Mobile Tools.
Речь идет о наборе из 22 приложений, включая браузер и почтовый клиент. Среди прочего говорится о том, что много внимания уделят безопасности и конфиденциальности. Очевидно, что новинка станет нишевым продуктом и основной ее аудиторией будут гики и энтузиасты, которые хотят аппараты с нестандартным программным обеспечением. Скорее всего, за основу будет взята какая-то китайская «болванка» с простым «железом», на которую накатят нетипичный софт.
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Источник: androidpolice
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