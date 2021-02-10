Разработчик софта для Android начнет создавать смартфоны

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Попытка «подсадить» на свои программные продукты

На рынке смартфонов появится еще один игрок. Это словацкая компания Simple Mobile Tools, которая известна своими программными продуктами для Android. В частности, она занимается созданием приложений с открытым исходным кодом, которые являются альтернативными решениями более известных утилит.

Так, компания выпустила свои аналоги номеронаберателя, калькулятора, календаря, звонилки и контактов. Работает она над приложением для камеры, которое ориентировано на конфиденциальность и простоту, обеспечивая при этом постоянный пользовательский интерфейс. И вот теперь она хочет выпустить свой первый смартфон и информацией об этом поделился один из разработчиков. При этом он не привел никаких подробностей о начинке устройства и сроках его выхода. Единственное, что известно точно — смартфон будет поставляться с предустановленными программами от Simple Mobile Tools.

Речь идет о наборе из 22 приложений, включая браузер и почтовый клиент. Среди прочего говорится о том, что много внимания уделят безопасности и конфиденциальности. Очевидно, что новинка станет нишевым продуктом и основной ее аудиторией будут гики и энтузиасты, которые хотят аппараты с нестандартным программным обеспечением. Скорее всего, за основу будет взята какая-то китайская «болванка» с простым «железом», на которую накатят нетипичный софт.

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Источник: androidpolice