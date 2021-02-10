Способны ли Apple и Google на инновации? Скепсиса много

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Мы не раз слышали заявления Apple и Google, что они по-прежнему готовы удивлять мир своими новаторскими разработками. И их должно становиться только больше. Косвенно это подтверждают солидные суммы инвестиций, которые компании направляют на научные исследования. Результатом их должно стать появление новых технологий, которые найдут свое применение в новых устройствах Apple и Google.

Но как показывает опрос ресурса Androidauthority на сайте, YouTube-канале и в Twitter, пользователи не верят в то, что компании способны на новации. Таких скептиков оказалось 47% всех опрошенных. Противоположного мнения придерживаются почти четверть всех проголосовавших — 26,8%. Причем большинство из них ждут новации от Google — 24,6%. Тогда тех, кто верят в то, что Apple еще способна предложить что-то новаторское, оказалось 6%.

Издание сделало подборку комментариев пользователей, которые демонстрируют их настроение. В частности, есть те, кто считает, что новации стоит ждать от китайских производителей или стартапов, которые еще не утратили новаторский дух, энтузиазм и амбиции, хотят создавать и предлагать что-то действительно новое. Есть и те, кто считает, что этих самых новаций сейчас никто не предлагает, а все что есть — лишь улучшенная версия какой-то функции или новое причудливое название для того, что было реализовано ранее.

А что думаете вы? Стоит ждать новаций от Apple и Google? Или нет?

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Источник: androidauthority