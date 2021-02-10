Spotify заключила партнерство с Google Cloud, предусматривающим улучшение критически важных частей сервиса на основе ИИ

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Spotify активно внедряет ШИ

Spotify, как и большинство компаний, продолжает внедрять искусственный интеллект в свой сервис. Сегодня компания объявила, что решила расширить партнерство с Google Cloud, любимым облачным провайдером Spotify с 2016 года.

Партнерство предполагает улучшение критически важных частей Spotify, которые полезны как для создателей контента, так и для потребителей. Одним из главных аспектов потокового сервиса, выигравшего от расширенного партнерства, является поиск контента.

"Мы рады продолжать развивать прочный и надежный фундамент, который мы создали из Google Cloud, – сказал Густав Седерстрем, сопрезидент, операционный и технический директор Spotify. "Развитие нашей технологии отвечает стремлению Google Cloud создать лучшую платформу для наших продуктов и стимулировать дальнейшие инновации благодаря новым возможностям генеративного искусственного интеллекта».

"Благодаря этому расширенному партнерству инструменты искусственного интеллекта Google Cloud помогают Spotify улучшить качество прослушивания музыки для своих клиентов, - сказал Томас Куриан, генеральный директор Google Cloud." Spotify также осознает потенциал, который может иметь искусственный интеллект в их бизнесе, и вместе мы продолжим предоставлять инновационные технологии, которые принесут пользу их бизнесу».

Результаты этого партнерства пока невозможно предусмотреть, но надеемся, это сделает сервис для прослушивания музыки еще лучше.

Источник: prnewswire