Spotify «закручивает гайки» для пользователей бесплатного тарифа в Индии – это может распространиться на другие регионы.

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Бесплатный тариф становится менее привлекательным

Гигант потоковой передачи музыки Spotify вносит изменения в бесплатный тариф в Индии, ухудшающиє опыт использования. Пользователи Spotify в Индии больше не будут иметь доступ к таким функциям, как повторение, перемотка определенных фрагментов песен, возврат к предыдущим песням или настройка порядка списков воспроизведения. Эти изменения уже были применены.

Spotify будет использовать Smart Shuffle как метод воспроизведения по умолчанию для пользователей бесплатного уровня. Функция Smart Shuffle предлагает песни вне списка воспроизведения на основе привычек слушателя. Это означает, что традиционная опция перемешивания больше не доступна без оплаты.

Очевидно, Spotify побуждает пользователей переходить на платный тариф. Будут ли распространяться изменения на другие регионы, неизвестно. Очевидно, индийский регион станет тестовой площадкой для перемен.

Ранее сообщалось о возможном запуске возможной услуги лучшего качества музыки под названием «Supremium». Изменения могут быть связаны с планами переформатирования системы тарифов Spotify.

Источник: Gizmochina