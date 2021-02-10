Сравнили лучшие смартфоны до $500 выпущенные в 2021 году!

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Год подходит к концу, а значит, пришло время составлять собственные топы лучших смартфонов. До конца года новинки на рынке смартфонов появятся, но тот сегмент, который мы сегодня затронем уже не претерпит серьезных изменений, и все претенденты на звание лучших уже вышли. В центре нашего внимания устройства в ценовой категории до $500, и мы называем лучших по нашему мнению.

Выбор лучшего — задача не из простых. Но мы все же взялись за это дело и выбрали пять заметных и интересных смартфонов 2021 года, среди которых и будем выбирать «самого-самого». На «ринге» сошлись Samsung Galaxy S20 FE, XiaoMi 11T, Realme GT Neo 2, OnePlus 9R и OnePlus Nord 2. Все эти аппараты были протестированы в редакции Andro News и все выводы делались на основе собственных оценок, восприятий от работы со смартфонами и то, как они проявили себя в условиях реальной эксплуатации.

Каждый из названых выше смартфонов — достойный представитель своего класса. Но победитель будет выбран один. Он и будет признан лучшим по совокупности всех преимуществ и недостатков. При выборе лучшего мы обращали внимание на качественный дисплей и производительность. Качественная прошивка, хорошая автономность и приличный дизайн тоже входят в те критерии, которые рассматривались при выборе лучшего.

Не забыли оценить качество звука, возможности устройств по части создания фото и в список оценок включили мощность быстрой зарядки. Имеет значение и то, входит ли в комплект поставки зарядный адаптер или придется раскошеливаться на его покупку. И, конечно же, взяли в расчет тот прайс, который установлен на смартфоны. Смотрите наше сравнение, и вы узнаете, кто признан лучшим устройством с ценником до $500 по версии Andro News. Приятного, легкого и познавательного просмотра!