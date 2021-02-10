Срочно! Xiaomi 11T по отличной цене на AliExpress!

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Сегодня AliExpress пестрит заманчивыми предложениями приобрести товар с большой скидкой. К ним определенно стоит присмотреться, даже если скидка не так велика, как нам хотелось бы. Рынок штормит, и мы видим тенденцию того, что стоимость устройств будет только расти. Вот вам еще один вариант выгодного приобретения на распродаже AliExpress — XiaoMi 11T.

Только в дни распродажи его можно урвать с 8/128 Гб за сумму в районе $330. Вы получите аппарат с 6,67-дюймовой AMOLED-матрицей, оперативной памятью LPDDR5, аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой. Аппаратной основой новинки выступает 6-нанометровый чипсет Dimensity 1200.

Фотовозможности Xiaomi 11T обеспечивает фронтальная камера на 16-мегапикселей и тройная тыльная с сенсорами 108 Мп (f/1.75) + 8 Мп (широкоугольная, f/2.4) + 5 Мп (датчик глубины). В наличии стереодинамики Dolby Atmos, порт USB Type-C, фирменная оболочка MIUI на базе операционной системы Android 11, модуль NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и поддержка Wi-Fi 6E.

Xiaomi 11T

Цена: UA от $327/RU $330,88 - https://ali.ski/bMoT7l

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