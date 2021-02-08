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Стала известна дата презентации Huawei Mate X2

08.02.2021 518 0

Huawei представит нам раскладной Mate X2 22 февраля﻿

Huawei официально заявили, что 22 февраля на онлайн конференции нам покажут новый продукт. Интригу держать не стали. На постере мы прямо видим главного героя презентации - Huawei Mate X2.

 

Примечательно, что на плакате есть две интересные зацепки.

 

Во-первых – название модели проиллюстрировано так, что кажутся правдивыми утечки о том, что новый гибкий смартфон будет складываться внутрь. Похоже на отсылку.

 

Стала известна дата презентации Huawei Mate X2 – фото 1

 

Во-вторых – возле названия Huawei Mate X2 красуется надпись «co-engineered with Leica». Очевидно, что намёк на сотрудничество с производителем оптики даёт нам все шансы ожидать особых фотовозможностей или новых решений по части камеры и оптики.

 

В конце напомним те слухи, которые собирались в сети в последнее время. Сердцем Mate X2 обещает стать топовый Kirin 9000. Дисплея может быть два: складной 8.01-дюймовый с разрешением 2480х2200 пикселей и внешний 6,45-дюймовый с разрешением 2700х1160. Четвертная камера на 50Мп + 16Мп + 12Мп + 8Мп с телеобъективом до 10-крат и аккумулятор на 4400 мАч.

 

Хорошо, что ждать осталось не долго, и скоро нам всё официально расскажут.

 

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Источник : gizchina.com

Huawei Mate X2
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 08.02.2021

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Стала известна дата презентации Huawei Mate X2