Стала известна дата презентации Huawei Mate X2
Huawei представит нам раскладной Mate X2 22 февраля
Huawei официально заявили, что 22 февраля на онлайн конференции нам покажут новый продукт. Интригу держать не стали. На постере мы прямо видим главного героя презентации - Huawei Mate X2.
Примечательно, что на плакате есть две интересные зацепки.
Во-первых – название модели проиллюстрировано так, что кажутся правдивыми утечки о том, что новый гибкий смартфон будет складываться внутрь. Похоже на отсылку.
Во-вторых – возле названия Huawei Mate X2 красуется надпись «co-engineered with Leica». Очевидно, что намёк на сотрудничество с производителем оптики даёт нам все шансы ожидать особых фотовозможностей или новых решений по части камеры и оптики.
В конце напомним те слухи, которые собирались в сети в последнее время. Сердцем Mate X2 обещает стать топовый Kirin 9000. Дисплея может быть два: складной 8.01-дюймовый с разрешением 2480х2200 пикселей и внешний 6,45-дюймовый с разрешением 2700х1160. Четвертная камера на 50Мп + 16Мп + 12Мп + 8Мп с телеобъективом до 10-крат и аккумулятор на 4400 мАч.
Хорошо, что ждать осталось не долго, и скоро нам всё официально расскажут.
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Источник : gizchina.com
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