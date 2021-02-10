Стали известны детали о камере OnePlus 12 – есть улучшение, однако есть минус!

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Новый imx 966

Незадолго до ожидаемого флагманского анонса OnePlus 12 в декабре появилась новая информация о камерах будущего смартфона. Известный инсайдер рынка Digital Chat Station рассказал о деталях трех задних камер OnePlus 12.

По данным инсайдера, основная камера OnePlus 12 будет 50-мегапиксельной на базе еще не анонсированного сенсора Sony IMX966, о котором мы недавно писали , с оптической стабилизацией. Если в двух словах – это новый сенсор, который будет использоваться в большинстве субфлагманов 2024 года. Вторая камера – широкоугольная 48 Мп, возможно с сенсором IMX581. Третья – 64 Мп перископическая телекамера от OmniVision.

К сожалению, сверхширокоугольная камера все еще остается хуже, чем была у OnePlus 9 Pro, ведь Oppo идет на занижение характеристик OnePlus по сравнению с флагманскими моделями Oppo, чтобы "не создавать внутреннюю конкуренцию", потому что IMX 581 - это маленький сенсор с размером 1 /2, в то время как у OnePlus 9 Pro сенсор сверхшироугольника был IMX 766, который 1/1.56, что давало ему большое преимущество над своими конкурентами. К сожалению, сейчас такого нет.

Также сообщается, что основная камера будет иметь фокусное расстояние 23 мм и диафрагму f/1.7. Широкоугольная – 14 мм и f/2.2. Перископическая телекамера с 3x оптическим зумом – 70 мм и f/2.5.

Ранее сообщалось об AMOLED дисплее 2K и 120 Гц, чипе Snapdragon 8 Gen 3 и аккумуляторе 5400 мАч для OnePlus 12. Выход ожидается сначала в Китае, а в январе 2024 глобально.

Источник - gizmochina