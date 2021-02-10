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Стали известны характеристики Honor 100 и цена – от $390

21.11.2023 79 0

Неплохая цена за младшую модель

Honor 100, который выйдет 23 ноября, станет первым смартфоном с процессором Snapdragon 7 Gen 3. Старшая модель Honor 100 Pro получит чип Snapdragon 8 Gen 2.


Недавно появилось больше характеристик: Pro и обычный Honor 100 будут поддерживать зарядку 100 Вт. Два телефона получат идентичные экраны с разрешением 1220p, ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2600 нит.

 

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Согласно утечкам, Honor 100 оснащен 50 МП основной камерой с оптической стабилизацией и 12 МП сверхширокоугольной, а селфи-камера будет иметь датчик на целых 50 МП.

 

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Honor 100 Pro будет дополнительно иметь 32 МП портретную камеру, также с оптической стабилизацией, тогда как фронтальная камера на 50 МП получит 2 МП вспомогательный датчик.


Оба смартфона имеют три модификации памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ. Цены будут начинаться с 2799 юаней ($390) за Honor 100 и 3699 юаней ($515) за Honor 100 Pro.﻿

 

Источник: GSMArena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 21.11.2023
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Стали известны характеристики Honor 100 и цена – от $390