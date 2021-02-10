Стали известны все сенсоры камер Samsung Galaxy S24 Ultra – что нового?

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Немного обновили

Появилась новая информация о модулях камеры будущего флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra. По данным инсайдеров, смартфон получит небольшое обновление камер. Пройдемся поподробнее по модулям.

Основная камера не претерпевает - она будет иметь 200 Мп сенсор HP2SX с размером 1/1,3" и размером пикселя 0,6 мкм. Физически камера осталась такой же. Широкоугольная камера - 12 Мп Sony IMX564 с сенсором 1/2,55" и пикселем 1,4 мкм – также никаких изменений. Для 3x оптического зума будет использоваться 10 Мп Sony IMX754 с сенсором 1/3,52" и пикселем 1,12 мкм - тоже самое, что и у Galaxy S23 Ultra. А вот второй телефото модуль получит значительный апдейт - теперь вместо 10-кратного зума будет использовать 5-кратный 48 Мп Sony IMX875 с сенсором 1/2,52”, пикселем 0,7 мкм и диафрагмой f/3,4.





Новый сенсор оптического приближения выглядит интересным и перспективным, учитывая, что в Galaxy S23 Ultra использовался чрезвычайно малый сенсор оптического приближения – такой, как на зуме 3х, да еще с диафрагмой f4.9, что делало его снимки пригодными только в хороших условиях, однако конкуренция побуждает к изменениям. Также ожидается поддержка гибридного зума до 100x. Хотя реальное качество снимков этих камер станет известно только после тестов.

Кроме того, есть информация о следующем флагмане Samsung Galaxy S25 Ultra. Он может получить 4x и 6x оптический зум и новый детектор Vizion 55 для автофокуса.

Итак, камера Galaxy S24 Ultra смотрится амбициозной. С нетерпением ждем анонса, чтобы проверить эти заявления. Как вам такая конфигурация камеры для флагмана Samsung?

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Источник - X