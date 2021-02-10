Стало известно, какую операционку получат смарт-часы OnePlus Watch

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OnePlus Watch не будут работать под управлением Wear OS, а избрана RTOS

После нескольких лет слухов и утечек, смарт-часы OnePlus Watch станут реальностью. На 23 марта одновременно с релизом серии OnePlus 9 компания назначила премьеру своих первых умных часов. В преддверии анонса глава OnePlus Пит Лау на официальном форуме компании обратился к фанатам.

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Он опубликовал пространственный пост о том, что, несмотря на то, что долгое время они были заточены на выпуск флагманских смартфонов, они присматривались к другим устройствам. Естественно, что не заметить такой продукт как смарт-часы они не могли. А так как стоит цель создать собственную экосистему, умным часам там самое место.

Поэтому 23 марта мы увидим первые OnePlus Watch, которые компания рассматривает как «нечто большее, чем просто инструмент для отображения времени и измерения частоты сердечных сокращений. Для компании это «мощное устройство, способное вывести пользовательский опыт на новый уровень».

По мнению Пита Лау, OnePlus Watch обладают тремя фишками:

стильный и легкий дизайн, который выделяется из толпы;

бесперебойное соединение со смартфонами OnePlus и прочими умными гаджетами компании, а само управление смарт-часами простое и интуитивно понятное;

это лучшее в своем классе предложение по доступной цене.

Но сам этот спич не так интересен, как тот ответ, который дал Пит Лау фанату, на вопрос, какую же операционную систему получат OnePlus Watch: Wear или собственную операционку? Он заявил, что выбор пал на операционную систему реального времени RTOS (Real-Time Operating System), которая обрабатывает данные по мере их поступления, как правило, без задержек в буфере. Ее выбор продиктован тем, что она обеспечивает плавную и надежную работу, а также приличную автономность.

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Но при этом Пит Лау не стал говорить о том, что на рынке существует недостаток сторонних приложений для это операционки. Тогда как Wear OS в этом плане имеет преимущество.

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Источник: oneplus