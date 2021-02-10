Starlink заработает полноценно в Украине: доступ к нему получат граждане и бизнес

1028

Обещают, что доступ к Starlink получат все желающие

Starlink откроет свой офис или представительство в Украине. Этой новостью с украинцами поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Twitter. Он сообщил, что Starlink начал работу по открытию представительства в Украине.

Чиновник напомнил, что еще в самом начале войны, развязанной Россией в Украине, он обратился к Илону Маску с просьбой предоставить станции Starlink для Украины. Его просьба была услышана и уже через неделю Украина получила первые 500 терминалов для спутниковой связи Starlink с бесплатной прошивкой.

На данный момент более 10 тысяч станций помогают работе и взаимодействию государственных органов, медицинских учреждений и критически важной инфраструктуры. Кроме того, Starlink помогает ВСУ быть на связи и получать необходимые данные, позволяющие противостоять агрессии со стороны России.

В перспективе доступ к спутниковому интернету Starlink получит бизнес и обычные граждане. Сейчас технология проходит процедуру аттестации и необходимых проверок. Это необходимо для того, что массовое использование Starlink гражданским населением не создало препятствий и проблем для работы радиорелейного оборудования украинских военных. Точных сроков массового запуска Starlink не называют, но обещают, что проведут все необходимые процедуры в короткий срок.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: epravda