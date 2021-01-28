Статистика рынка смартфонов за 2020 год. Закат Huawei и расцвет Xiaomi

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Расстановка сил на рынке смартфонов по итогам 2020 года

Пару лет назад казалось, что позиции Huawei на рынке смартфонов непоколебимы. Но времена изменились — и уже сегодня компания ушла в крутое пике, стремительно теряя свою долю. Об этом гласит отчет аналитиков IDC за четвертый квартал прошлого года и весь 2020 год. Дела идут настолько плохо, что компания едва зацепилась за топ-5 крупнейших смартфоностроителей.

По итогам 4 квартала 2020 года Apple удалось отгрузить 90,1 млн iPhone, что позволило ей стать компанией номер один по итогам последнего квартала прошлого года. В итоге «яблочная» компания контролировала 23,4% доли рынка и на фоне показателей четвертого квартала 2019 года прирост составил 19,9%, когда было отгружено 73,8 млн трубок.

На втором месте оказалась Samsung, которой удалось поставить на рынок 73,9 млн смартфонов и занять 19,1% доли рынка. В тройку лидеров попала Xiaomi с долей 11,2%, а взять «бронзу» позволило то, что компания отгрузила на рынок 43,3 млн смартфонов. Xiaomi оказалась и самым быстрорастущим брендом в годовом исчислении — 32%.

Успех Xiaomi не в последнюю очередь связан с падением Huawei, которая по итогам четвертого квартала прошлого года оказалась на пятом месте, поставив на рынок 32,3 млн трубок и заняла 8,4% доли рынка. В годовом исчислении спад продаж составил 42,4%. На четвертой строчке табеля рангов оказалась Oppo с долей 8,8%.

Если говорить в целом о 2020 году, то здесь лидером по-прежнему остается Samsung. Всего за год компании удалось поставить на рынок 266,7 млн устройств и контролировать 20,6% доли рынка. На второй позиции оказалась Apple с долей 15,9% и 206,1 млн отгруженных смартфонов. Но, если у Samsung продажи рухнули на 9,8% в годовом исчислении, то Apple, напротив, прибавила на 7,9%.

Вполне ожидаемо видеть падение Huawei по итогам 2020 года, и оно составило 21,5%. Но несмотря на все перипетии компании все же удалось поставить на рынок 189 млн смартфонов. Набрала обороты в прошлом году Xiaomi, продемонстрировав рост 17,6% и объем отгруженных аппаратов составил 147,8 млн. На пятом месте оказалась Vivo с 111,7 млн поставленных смартфонов. А всего в прошлом году смартфоностроители смогли продать 1 292 200 000 трубок и это на 5,9% меньше, чем годом ранее. Специалисты говорят о том, что в нынешнем году рынок продолжит восстанавливаться.

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Источник: idc