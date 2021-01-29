Статистика отгрузки планшетов. Apple лидер, рост есть у всех

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Обнародована статистика поставок планшетов в 2020 году. iPad на коне, но молодцы все

Рынок планшетов нередко критикуют за малые продажи, застой и упадок. Давайте посмотрим на свежую статистику и разберемся все ли так плохо?

Никого не удивит, что первое место с солидным отрывом занимает компания Apple. Они этот сегмент основали, они и держат первенство. Остается их похвалить за это.



Примечательно то, что количество отгруженных устройств в четвертом квартале 2020 года на 40% больше, чем за аналогичный период в 2019. И этот рост касается не только Apple.

Общий объём за этот период увеличился на 54%! Apple, Samsung, Amazon и Lenovo – все показали значительный прирост в объемах. Исключением стала только компания Huawei, которая была не сильно активна в этом сегменте. Если смотреть на целый 2020 год, то рост немного скромнее – 28%. Интересно следующее - продолжится ли эта динамика в 2021?

Если сравнивать в единицах, то за четвертый квартал 2020 года всего было отгружено 52,8 миллиона планшетов (почти треть всех планшетов за 2020 году). Для сравнения: смартфонов за этот квартал было отгружено 395,9 миллиона единиц.

Да, разница существенная. Но, не стоит забывать,что планшет - не телефон (как бы это не звучало) и нет ничего удивительного, что он не нужен абсолютно всем. Рост продаж за 2020 год в сегменте планшетов может быть вызван тем, что пандемия и карантин «помогли» многим обратить внимание на эти устройства.

Посмотрим, какие новинки планшетов нас ждут в этом году.

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Источник : news.mydrivers.com