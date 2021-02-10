Стоит ли покупать б/у флагманы прошлых лет?
Мы живёт в море гаджетов. Международные корпорации штампуют поделки чуть ли не каждую неделю. Чипы постоянно обновляются, приносят мощь и глобальные проблемы. Помните перегрев 888 дракона, датчик приближения у Xiaomi. Да и Samsung от взрывоопасных телефонов не оправился.
Хочется купить смартфон – и не думать, насколько глючной у него будет прошивка. Логичный вопрос: купить новый гаджет или же взять флагман 2-3 летней давности.
Первый современный смартфон я так и купил. Это Sony Xperia P. Если бы не 1 Гб оперативки, с ним ходил бы до сих пор.
А вот с заказом новой техники не везло: у Philips вздулась батарейка после окончания срока гарантии, Doogee сдох ровно через год из-за короткого замыкания, хотя IP68.
Мой опыт использования гаджетов, бывших в употреблении, только положительный.
Давайте разберёмся, стоит ли покупать б/у флагман. У любой медали есть 2 стороны.
Плюсы покупки б/у флагмана
В чём же плюсы такой покупки:
1) Стабильный телефон. Если хозяин - адекватный пользователь, регулярно обновлялся, то возможные глюки смартфона, которые вылезли в процессе эксплуатации, производитель решил с помощью обновлений.
2) Цена по сравнению с покупкой нового телефона с такими же характеристиками. Новые смартфоны сразу после покупки теряют до 30% своей стоимости. А царапина или скол на корпусе роняют цену на 50-60%.
3) Флагманы делают из качественных материалов и уделяют внимание качеству сборки. По этой причине бывшие в употреблении флагманы прослужат дольше, чем новые середнячки и бюджетники.
Как не взять кота в мешке. Проверяем железо
На списке плюсов остановимся. А вот минусы такой покупки напрямую зависят от добросовестности продавца. Как говорится, на базаре 2 дурака: один продаёт, другой покупает. До сих помню, как был в многоэтажном салоне тюнингованных подержанных автомобилей. В центре экспозиции стоял Hummer, блестел хромом, кузов отполировали, на стеклах даже разводов не было. Но! В противотуманках болотная вода! Зелёная, болотная вода, Карл!
Вот и главный минус. Внешне телефон в идеальном состоянии. А вот что у него внутри – одному китайскому богу известно.
Так что, тут больше нужны советы, как избежать покупки кота в мешке. Что проверяем физически:
1) Работу мобильного интернета. Возьмите сим-карту с мобильным интернетом. Заодно проверите целостность гнезда для сим-карты.
2) Работу каждого модуля камеры: и ширика, и телевика, и макро (если есть). Сделайте разные фото каждым модулем.
3) Работу Wi-Fi. Раздайте на своём стареньком смартфоне интернет и поймайте с помощью приобретаемого смартфона. Возьмите ноутбук и подключитесь к смартфону, как к роутеру.
4) Датчики приближения, освещённости.
5) Работу динамиков и микрофона. Позвоните кому-нибудь, пусть оценят качество звука при общении.
6) Если смартфон неразборный, то аккумулятор тут никак не проверишь. Имейте ввиду: 2-3 года службы – и аккумулятор под замену. Будьте готовы, что смартфон будет быстро разряжаться. Запустите требовательную игру на 10 минут. Если съело меньше 5% - сильно повезло, аккумулятор жив!
7) Внимательно осмотрите дисплей. Перегрузите телефон. На чёрном экране загрузки вылезут все артефакты, будь то битые или выцветшие пиксели. Здесь же, проверьте тачскрин: запустите текстовый редактор и погоняйте по клавиатуре.
8) Возьмите проводные и беспроводные наушники. Так проверите аудио разъём 3,5 мм и стабильность работы Bluetooth.
Правовая чистота покупки
Техническую часть разобрали, теперь правовая:
1) Обратите внимание на наличие чека и оригинальной коробки. IMEI на коробке будет совпадать с IMEI устройства (код *#06#).
2) Если отсутствует коробка и чек, рекомендую и пробить IMEI по базе украденных и потерянных:
- https://sndeep.info/ru
- https://iunlocker.com/
- https://www.imeipro.info/
- https://checkcoverage.apple.com/ru/ru/, https://checkcoverage.apple.com/ua/uk/
- https://www.samsung.com/ru/support/imei-checking/, https://www.samsung.com/ua/support/imei-checking/
3) Убедитесь, что на телефоне сброшены настройки к заводским. Иначе, в будущем столкнетесь с невозможностью использования телефона. Например, телефоны Xiaomi блокируются привязкой к аккаунту. И сбросить к заводским настройкам, перепрошить такой аппарат не представляется возможным, если нет логина и пароля Mi-аккаунта, и получаете в распоряжение кирпич. Так защищены флагманы именитых брендов.
4) Подозрение вызывают новенькие iPhone со свежим чеком и коробкой. Новая схема мошенничества. Человек купил телефон, застраховал на случай кражи, продал за 70% цены, мотивируя, что сильно нужны деньги. Обращается в магазин с претензией, что телефон потерян. Получает новый аппарат, а тот, который продал, автоматически блокируется при первом подключении к сети интернет.
Проверяем мошенника-продавца
Если же приобретаете телефон по объявлению из интернета, тут сразу отметайте:
1) Если нет реальных фото телефона, а взяты из интернета на белом фоне. Такое объявление идёт в описании с фразой: «Подробности при встрече» или «Подробности по телефону».
2) Низкий рейтинг продавца. Банальный фильтр, но работает.
3) У продавца много схожих объявлений с телефонами. Значит, это перекуп, а не хозяин телефона
Варианты к покупке
В заключении, если решили купить флагман из прошлого, предлагаю рассмотреть следующие варианты из уже далёкого 2019 года:
1) Google Pixel 4 XL – чистый андроид без оболочек.
2) OnePlus 7 Pro – топовое железо в сочетании с матовым стеклом и лучшим дисплеем
3) Huawei P30 Pro – кто любит снимать в тяжелых условиях и готов смириться с отсутствием гугл-сервисов
4) Samsung Galaxy Note 10+ – надёжный смарт со стилусом
5) Oppo Reno 10x Zoom Edition – выдвижная фронтальная камера
6) Vivo NEX 3 - дисплей-водопад и отсутствие физических кнопок.
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