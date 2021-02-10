Стоит ли покупать б/у флагманы прошлых лет?

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Мы живёт в море гаджетов. Международные корпорации штампуют поделки чуть ли не каждую неделю. Чипы постоянно обновляются, приносят мощь и глобальные проблемы. Помните перегрев 888 дракона, датчик приближения у Xiaomi. Да и Samsung от взрывоопасных телефонов не оправился.

Хочется купить смартфон – и не думать, насколько глючной у него будет прошивка. Логичный вопрос: купить новый гаджет или же взять флагман 2-3 летней давности.

Первый современный смартфон я так и купил. Это Sony Xperia P. Если бы не 1 Гб оперативки, с ним ходил бы до сих пор.

А вот с заказом новой техники не везло: у Philips вздулась батарейка после окончания срока гарантии, Doogee сдох ровно через год из-за короткого замыкания, хотя IP68.

Мой опыт использования гаджетов, бывших в употреблении, только положительный.

Давайте разберёмся, стоит ли покупать б/у флагман. У любой медали есть 2 стороны.

Плюсы покупки б/у флагмана

В чём же плюсы такой покупки:

1) Стабильный телефон. Если хозяин - адекватный пользователь, регулярно обновлялся, то возможные глюки смартфона, которые вылезли в процессе эксплуатации, производитель решил с помощью обновлений.

2) Цена по сравнению с покупкой нового телефона с такими же характеристиками. Новые смартфоны сразу после покупки теряют до 30% своей стоимости. А царапина или скол на корпусе роняют цену на 50-60%.

3) Флагманы делают из качественных материалов и уделяют внимание качеству сборки. По этой причине бывшие в употреблении флагманы прослужат дольше, чем новые середнячки и бюджетники.

Как не взять кота в мешке. Проверяем железо

На списке плюсов остановимся. А вот минусы такой покупки напрямую зависят от добросовестности продавца. Как говорится, на базаре 2 дурака: один продаёт, другой покупает. До сих помню, как был в многоэтажном салоне тюнингованных подержанных автомобилей. В центре экспозиции стоял Hummer, блестел хромом, кузов отполировали, на стеклах даже разводов не было. Но! В противотуманках болотная вода! Зелёная, болотная вода, Карл!

Вот и главный минус. Внешне телефон в идеальном состоянии. А вот что у него внутри – одному китайскому богу известно.

Так что, тут больше нужны советы, как избежать покупки кота в мешке. Что проверяем физически:

1) Работу мобильного интернета. Возьмите сим-карту с мобильным интернетом. Заодно проверите целостность гнезда для сим-карты.

2) Работу каждого модуля камеры: и ширика, и телевика, и макро (если есть). Сделайте разные фото каждым модулем.

3) Работу Wi-Fi. Раздайте на своём стареньком смартфоне интернет и поймайте с помощью приобретаемого смартфона. Возьмите ноутбук и подключитесь к смартфону, как к роутеру.

4) Датчики приближения, освещённости.

5) Работу динамиков и микрофона. Позвоните кому-нибудь, пусть оценят качество звука при общении.

6) Если смартфон неразборный, то аккумулятор тут никак не проверишь. Имейте ввиду: 2-3 года службы – и аккумулятор под замену. Будьте готовы, что смартфон будет быстро разряжаться. Запустите требовательную игру на 10 минут. Если съело меньше 5% - сильно повезло, аккумулятор жив!

7) Внимательно осмотрите дисплей. Перегрузите телефон. На чёрном экране загрузки вылезут все артефакты, будь то битые или выцветшие пиксели. Здесь же, проверьте тачскрин: запустите текстовый редактор и погоняйте по клавиатуре.

8) Возьмите проводные и беспроводные наушники. Так проверите аудио разъём 3,5 мм и стабильность работы Bluetooth.

Правовая чистота покупки

Техническую часть разобрали, теперь правовая:

1) Обратите внимание на наличие чека и оригинальной коробки. IMEI на коробке будет совпадать с IMEI устройства (код *#06#).

2) Если отсутствует коробка и чек, рекомендую и пробить IMEI по базе украденных и потерянных:

3) Убедитесь, что на телефоне сброшены настройки к заводским. Иначе, в будущем столкнетесь с невозможностью использования телефона. Например, телефоны Xiaomi блокируются привязкой к аккаунту. И сбросить к заводским настройкам, перепрошить такой аппарат не представляется возможным, если нет логина и пароля Mi-аккаунта, и получаете в распоряжение кирпич. Так защищены флагманы именитых брендов.

4) Подозрение вызывают новенькие iPhone со свежим чеком и коробкой. Новая схема мошенничества. Человек купил телефон, застраховал на случай кражи, продал за 70% цены, мотивируя, что сильно нужны деньги. Обращается в магазин с претензией, что телефон потерян. Получает новый аппарат, а тот, который продал, автоматически блокируется при первом подключении к сети интернет.

Проверяем мошенника-продавца

Если же приобретаете телефон по объявлению из интернета, тут сразу отметайте:

1) Если нет реальных фото телефона, а взяты из интернета на белом фоне. Такое объявление идёт в описании с фразой: «Подробности при встрече» или «Подробности по телефону».

2) Низкий рейтинг продавца. Банальный фильтр, но работает.

3) У продавца много схожих объявлений с телефонами. Значит, это перекуп, а не хозяин телефона

Варианты к покупке

В заключении, если решили купить флагман из прошлого, предлагаю рассмотреть следующие варианты из уже далёкого 2019 года:

1) Google Pixel 4 XL – чистый андроид без оболочек.

2) OnePlus 7 Pro – топовое железо в сочетании с матовым стеклом и лучшим дисплеем

3) Huawei P30 Pro – кто любит снимать в тяжелых условиях и готов смириться с отсутствием гугл-сервисов

4) Samsung Galaxy Note 10+ – надёжный смарт со стилусом

5) Oppo Reno 10x Zoom Edition – выдвижная фронтальная камера

6) Vivo NEX 3 - дисплей-водопад и отсутствие физических кнопок.

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