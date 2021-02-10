Strategy Analytics: кто лидер на рынке смартфонов по итогам первого квартала 2021 года

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Samsung фаворит, Xiaomi плотно в тройке лидеров и Huawei неудачник

Аналитики компании Strategy Analytics провели анализ состояния мирового рынка смартфонов за первый квартал 2021 года и сделали вывод, что по количеству поставок Samsung получает звание крупнейшего поставщика мобильных устройств в мире. Согласно цифрам, предоставленных экспертами, квартальные показатели южнокорейского гиганта составили 77 млн отгруженных смартфонов, и он контролирует почти четверть рынка — 23% и прирост в годовом исчислении составил 32%.

Вопреки успешным продажам IPhone 12, которые позволили Apple обойти всех в четвертом квартале прошлого года, первый квартал нынешнего года не стал таким же успешным для концерна из Купертино. Он на втором месте с долей рынка 17% и 57 млн поставленных мобильников. Замыкает тройку лидеров Xiaomi, которая сумела нарастить поставки своих устройств на 80% в годовом исчислении. Ее доля на рынке оценивается в 15% и в количественном выражении это 49 млн устройств.

Четвертую и пятую позиции отвоевали Oppo и Vivo с 38 млн и 37 млн отгруженных смартфонов соответственно, что позволило им занять 11% доли рынка. Обращает на себя внимание то, что активный рост в первом квартале нынешнего года продемонстрировала Vivo — 85% в годовом исчислении и это лучший показатель среди всех компаний.

А вот Huawei вполне предсказуемо оказалась среди неудачников и ей не нашлось места в топ-5 крупнейших смартфоностроителей, которые контролируют 3/4 рынка — 76%. По оценкам специалистов поставки Huawei в первом квартале нынешнего года составили 20 млн единиц. Всего за первый квартал 2021 года было отгружено 340 млн трубок. Очень активно за прошедшие три месяца рос рынок Китая, на который пришлось 94 млн поставленных смартфонов, а это почти треть от всего мирового объема отгруженных мобильников.

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Источник: mydrivers