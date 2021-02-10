Супер-дешевый iPhone SE 3, Galaxy A53 готов рвать и диковинный Vivo NEX 5

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В силу ряда причин эта неделя оказалась одной из самых скудных на интересные инфоповоды. Прежде всего, всему виной китайцы, которые устроили себе выходные в честь празднования Китайского Нового года. Отсюда так мало новостей с просторов Поднебесной. Но все же кое-что интересное нам удалось отыскать. Так что вперед, подборка любопытных новостей прошедших дней!

Начнем с того, что Google вознамерилась лишить работы программистов по всему миру. Ее стартап DeepMind запустил сверхумную нейросеть, которой под силу написать программу. Проект еще на ранней стадии, но специалисты уже заявляют о том, что по своим навыкам искусственный разум обходит начинающих и даже средней руки программистов.

Infinix готовится вывести на рынок свой первый 5G-смартфон. Внешне он будет похож на Oppo Find X3, но вот начинка будет существенно проще. У новинки будет IPS‑дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 5000 мАч, чипсет Dimensity 900 и тройная камера с телевиком.

Неожиданную тенденцию подметили аналитики в игровой индустрии. Теперь ее движущей силой стал мобильный гейминг, который не только толкает индустрию вперед, но и приносит разработчикам львиную долю дохода.

Samsung готовится к анонсу флагманской серии Galaxy S22, характеристики которой досрочно слили в сеть. Приятную новость принесли инсайдеры, заявившие, что рост цен на фоне предшественников не будет. За серию Galaxy S22 будут просить столько же, сколько стоили аппараты линейки Galaxy S21. Для массового же пользователя компания предложит Galaxy A53, который внешне хоть и будет похож на предшественника, но по части «железа» предложат улучшения.

Холдинг BBK на низком старте перед анонсом серии Realme 9, а также нас ждут флагманы Vivi NEX 5 и Oppo Find X5. Уже очевидно, что Realme 9 станет проходной моделью, а самым перспективным выглядит Realme 9 Pro+ с AMOLED‑дисплеем, 50 Мп камерой, быстрой зарядкой на 60 Вт и тыльной крышкой, способной менять расцветку. Если говорить о Vivo NEX 5, то он должен удивить необычным дизайном и стать заявкой на звание лучшего камерофона на рынке.

Находчивые китайцы создали схему, которая позволяла им более трех лет умело обманывать Apple. Им удалось присвоить сумму в размере около $1 млн. Правда, мошенников в итоге вычислили и один из них уже приговорен к тюремному заключению и обязан выплатить солидную сумму компенсации Apple. По результатам опроса оказалось, что в тройке самых ожидаемых смартфонов 2022 года сразу два айфона — iPhone 14 и iPhone SE 3. Кстати, последний может стоить всего $300.

На неделе подоспел рендер якобы Xiaomi 12 mini. Но фишка в том, что компания не планирует выпуск такой модели. Роль компакта отвели Xiaomi 12 и Xiaomi 12X. А вот Redmi 10A выйдет. Но это будет убогая по части начинки модель. Эти и другие новости во всех подробностях — на видео. И на десерт вас ждет популярная рубрика «Какая-то дичь». Приятного просмотра!