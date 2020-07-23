Своя зарядка на 120 Вт будет и у Nubia

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Раньше смартфонов с поддержкой быстрой зарядки было не очень много. Как правило, заморачивались только с флагманскими моделями. Но теперь эта технология начала массово появляться и в более доступных устройствах. А следующим этапом стало наращивание ее мощности. По пути «дочек» BBK пойдет и компания Nubia.

Зарядное устройство от Nubia

Пришло сообщение, что 28 июля состоится премьера игрового смартфона Nubia Red Magic 5s, который должен стать третьим устройством на рынке с чипом Snapdragon 865+ на борту. Но помимо анонса самого аппарата, компания также намерена представить фирменное зарядное устройство мощностью 120 Вт. По словам главы Nubia, для его создания использовался нитрит натрия, и оно оснащено тремя портами.

Сопроводил свое сообщение топ-менеджер тизером с изображением зарядки. Оно подтверждает, что устройство получит один разъем USB-A и два порта USB-C, а также складной штекер. По идее, только одного зарядного устройства хватит, чтобы одновременно заряжать несколько гаджетов.

Nubia Red Magic 5s

Что касается Nubia Red Magic 5s, то известно, что он получит дисплей с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации сенсора 240 Гц, оперативную память LPDDR5 и флеш-память стандарта UFS 3.1. В числе сильных сторон новинки производитель называет усовершенствованную систему охлаждения, для создания которой применили серебро.

Источник: mydrivers