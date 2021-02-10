Технические характеристики Exynos 2500 от Samsung могут разочаровать

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Интересный шаг

В этом году процессор Exynos 2400 в Galaxy S24+ удивил всех своей производительностью, по крайней мере, пока. И этот успех дал надежду на то, что следующее поколение тоже будет успешным.

Но недавно инсайдер OreXDA разбил все надежды, ведь смартфоны с подобным процессором не будут иметь топовые рейтинги в бенчмарках.

Хотя основное ядро Exynos 2500 может быть немного быстрее 2400, другие производительные ядра, похоже, делают шаг назад. Это свидетельствует о том, что Samsung может сосредоточиться на эффективности и продолжительности работы батареи, а не на выходной мощности для S25.

В частности, ожидается, что топ-ядро Cortex-X5 Exynos 2500 будет работать на частоте от 3,2 до 3,3 ГГц. Кроме того, три ядра Cortex-A730, вероятно, будут работать на частоте от 2,5 до 2,3 ГГц. Эти скорости заметно ниже, чем у ядер Cortex-A720, используемых в Exynos 2400.

Предыдущие утечки предполагали, что SoC будет иметь уникальную конфигурацию процессора 1+3+2+4. Это означает, что оставшиеся два ядра Cortex-A730 будут иметь еще более низкую скорость, чем первые три. Производительность четырех ядер Cortex-A530 сейчас остается загадкой.

Этот шаг может показаться странным, но может быть стратегическим. Exynos 2500 построен на новом техпроцессе 3GAP от Samsung, который, как ожидается, будет более эффективным, чем 3-нм технология FinFET от конкурентов. Это может обеспечить S25 более долгое время работы от батареи и более прохладную работу, даже если она не будет доминировать в бенчмарках.

Источник: OreXDA