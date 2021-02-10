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Технические подробности Nintendo Switch 2 – большой шаг вперед в производительности и качестве

08.09.2023 34 0

DLSS 3.1, а не DLSS 3.5﻿, НО БУДЕТ Трассировка ЛУЧЕЙ﻿﻿

Пока о консоли Nintendo Switch 2 известно очень мало, но если верить новым неофициальным данным, она будет серьезным шагом вперед в уровне аппаратного обеспечения.


'Necro' Felipe, главный редактор Universo Nintendo, в свое время обнародовавший много верной информации о Nintendo, сообщил, что новая консоль поддерживает трассировку лучей и получит 12 ГБ оперативной памяти. Это большой шаг вперед по сравнению с 4 ГБ ОЗУ актуальной консоли Nintendo Switch, но все еще меньше, чем у Sony PlayStation 5 или топовой Xbox Series X.

 

Nintendo Switch 2

Инсайдер также сделал разъяснения по поводу вчерашних сообщений о демонстрации Nintendo Switch 2 на Gamescom 2023 с несколькими техническими демонстрациями игр для разработчиков. В отличие от предварительной информации,  утверждается, что консоль запускала демки из NVIDIA DLSS 3.1, а не с последней DLSS 3.5.


По слухам, Nintendo Switch 2 выйдет в следующем году.

 

Источник: Wccftech

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 08.09.2023
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Технические подробности Nintendo Switch 2 – большой шаг вперед в производительности и качестве