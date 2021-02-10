Телефон Mudita Pure: дорогой минималистичный эксклюзив

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Идея с E Ink экраном неплоха

Обывателям кажется, что кнопочные мобилки списали в утиль, а те что есть выходят исключительно на потребу пенсионерам, школьникам и малоимущим. Но рынок «кнопок» существует и довольно неплохо себя чувствует. Он развивается и на нем появляются новые модели. Так, компания с неоднозначным для нашего восприятия названием Mudita Harmony представила минималистичный кнопочный телефон Pure.

По части характеристик Mudita Pure особо не впечатлит. Чего не скажешь о цене. В активе телефона процессор ARM Cortex-M7с частотой 600 МГц, 64 МБ оперативной памяти и 16 Гб постоянной eMMC. Емкость аккумулятора составила 1600 мАч, и производитель не сообщает, сколько времени аппарат проработает на одном заряде. Но, учитывая то, что здесь предложили E Ink дисплей диагональю 2,84 дюйма, продержаться в режиме ожидания Mudita Pure сможет пару недель.

Телефон оснащен слотом для двух SIM-карт и поддерживает 2G, 3G и 4G LTE. Другие варианты подключения включают порт USB-C и Bluetooth 4.2, но нет поддержки Wi-Fi. И вот за все это «богатство» компания запросила $369. Поставки телефона планируют начать 30 ноября.

Так чем руководствовался производитель, задирая так ценник на Mudita Pure? В числе фишек новинки отмечается не только E Ink экран, но и операционная система MuditaOS с открытым исходным кодом. Операционная система основана на FreeRTOS и имеет настраиваемый пользовательский интерфейс. Кроме того, поскольку это функциональный телефон, есть еще несколько приложений, которые поддерживает Mudita Pure. К ним относятся календарь, калькулятор, заметки, будильник, музыкальный проигрыватель и диктофон.

Кроме того, интересной особенностью Mudita Pure является то, что он может быть привязан к ПК с помощью USB-кабеля и может работать как сотовый модем. Но для этого на ПК должно быть установлено программное обеспечение Mudita Center.

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Источник: sina