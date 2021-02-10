Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN

Телефон OnePlus 9RT можно приобрести по низкой цене

22.09.2022 322 0

Привет, друзья! Мы не перестаем радовать вас выгодными ценами на крутые смартфоны. На этот раз обсудим популярный смартфон OnePlus 9RT, который уже стал хитом продаж на технологическом рынке. Модель вышла относительно давно – 19 октября 2021 года, но и в конце 2022 года она остается более чем актуальной. Примерно за 500 долларов мы получаем предфлагманское мобильное устройство с производительным железом и всеми дополнительными фишками.

Как выгодно купить OnePlus 9RT в Украине

OnePlus 9RT может похвастаться крутыми характеристиками: флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G, AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, тройная камера с главным 50-мегапиксельным сенсором, оболочка Oxygen OS12 на базе Android 12 и аккумулятор емкостью 4500 Вт с 67-ваттной зарядкой.

OnePlus 9RT

Если вас заинтересовал OnePlus 9RT, сейчас есть возможность приобрести его с хорошей скидкой:

  • Версия 8/128 ГБ – 18 7500 грн (вместо 19 350 грн);
  • Версия 8/256 ГБ – 20 000 грн (вместо 20 600 грн);
  • Версия 12/256 ГБ – 21 400 грн (вместо 22 000 грн).

OnePlus 9 RT

В порядочности продавца можете не сомневаться. По промокоду «Andro news» вы получите не только скидку, но и гарантию. OnePlus 9RT предлагается к покупке в черном, сером и зеленом цветах. Телефоны новые, с заводской комплектацией.

 

Оформить заказ можно по телефону: +380956215372 (звонки принимаются ежедневно с 10:00 до 20:00). Либо напишите в Telegram: @andro_phones. Отправка товара происходит в день заказа. Удачных покупок!

Автор: Алина Никитина Дата публикации: 22.09.2022

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Телефон OnePlus 9RT можно приобрести по низкой цене