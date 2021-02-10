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Привет, друзья! Мы не перестаем радовать вас выгодными ценами на крутые смартфоны. На этот раз обсудим популярный смартфон OnePlus 9RT, который уже стал хитом продаж на технологическом рынке. Модель вышла относительно давно – 19 октября 2021 года, но и в конце 2022 года она остается более чем актуальной. Примерно за 500 долларов мы получаем предфлагманское мобильное устройство с производительным железом и всеми дополнительными фишками.

Как выгодно купить OnePlus 9RT в Украине

OnePlus 9RT может похвастаться крутыми характеристиками: флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G, AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, тройная камера с главным 50-мегапиксельным сенсором, оболочка Oxygen OS12 на базе Android 12 и аккумулятор емкостью 4500 Вт с 67-ваттной зарядкой.

Если вас заинтересовал OnePlus 9RT, сейчас есть возможность приобрести его с хорошей скидкой:

Версия 8/128 ГБ – 18 7500 грн (вместо 19 350 грн);

Версия 8/256 ГБ – 20 000 грн (вместо 20 600 грн);

Версия 12/256 ГБ – 21 400 грн (вместо 22 000 грн).

В порядочности продавца можете не сомневаться. По промокоду «Andro news» вы получите не только скидку, но и гарантию. OnePlus 9RT предлагается к покупке в черном, сером и зеленом цветах. Телефоны новые, с заводской комплектацией.

Оформить заказ можно по телефону: +380956215372 (звонки принимаются ежедневно с 10:00 до 20:00). Либо напишите в Telegram: @andro_phones. Отправка товара происходит в день заказа. Удачных покупок!